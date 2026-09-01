جيسوس يقود «الكلاسيكو».. ويذكر الهلاليين بملحمة سيتي

يضبط طاقمٌ تحكيمي بقيادة الفنزويلي جيسوس فالينزويلا مواجهةَ فريق الهلال الأول لكرة القدم أمام نظيره الأهلي، الثلاثاء، المؤجَّلة من الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي على ملعب «المملكة أرينا».

وسبق للحكم، البالغ 42 عامًا، قيادة خمس مواجهاتٍ للفريق العاصمي الأزرق من قبل، وفقًا لبيانات موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني.

وكانت آخر مواجهةٍ أدارها الحكم للفريق الهلالي أمام الرياض، وانتهت بالتعادل 1ـ1، وقبلها أدار المباراة التاريخية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم للأندية، وانتصر فيها الهلال 4ـ3.

وقاد الحكم مباراة الأزرق مع الاتحاد، 7 يناير 2025، في ربع نهائي الكأس على ملعب «المملكة أرينا»، معقل الفريق العاصمي. ويومها احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2ـ2.

وأدارت «الترجيحية» ظهرها للهلال، وانحازت لمنافسه الذي انتصر بها 3ـ2.

وفي 21 مايو 2025، فصلت صافرة الحكم بين الهلال ومنافسه الوحدة عندما التقيا على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في الشرائع، معقل الفريق المكَّاوي، ضمن الجولة الـ 33 من دوري روشن السعودي.

وظلَّ الوحدة متقدمًا في تلك المباراة بهدفٍ دون ردٍّ حتى الدقيقة «92»، التي شهدت إدراك الهلال التعادل.

وعلى الجانب الآخر، كان للفنزويلي حضور في ثلاث مواجهات للنادي الأهلي، انتصر في اثنتين منها على الوحدة ونيوم، وخسر مباراة أمام الاتحاد في ديربي جدة.