ترينكاو.. 16 كلاسيكو بلا أهداف

يخوض البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أول تجاربه مع مواجهات الكلاسيكو على الأراضي السعودية، عندما يحلّ ضيفًا على الهلال في مواجهة مؤجلة من الجولة الثالثة، لحساب دوري روشن السعودي.

وارتبط اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا بعلاقة طويلة مع المواجهات من هذا النوع، خلال مسيرته، إلا أنّه خرج منها مع ذكريات سلبية، بخسارته نصف هذه المباريات الكلاسيكية، واكتفائه بأربعة انتصارات في 16 مباراة، دون أن ينجح بطبع أي بصمة تهديفية، إن كان من ناحية تسجيل الأهداف، أو صناعتها.

ويعود تاريخ التجربة الأولى لترينكاو مع تحديات الكلاسيكو إلى موسم 2020ـ2021، إذ كان في الـ 20 من العمر عندما شارك في الكلاسيكو الأكبر في عالم المستديرة، عندما استخدمه رونالد كومان، مدرب برشلونة حينها، بديلًا لمدة تسع دقائق، أمام ريال مدريد بالجولة السابعة من الدوري الإسباني في لقاء حسمه الريال على أرضية كامب نو بنتيجة 3ـ1.

وكرر ترينكاو الأمر نفسه في لقاء الإياب بين قطبيْ الكرة الإسبانية، لحساب الجولة 30، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في مدريد، فدخل بديلًا لبيدري في الدقيقة 81، دون أن يخرج بنتيجة مغايرة، بعد خسارة برشلونة المواجهة بنتيجة 1ـ2.

وانتقل ترينكاو إلى وولفرهامبتون الإنجليزي في الموسم التالي، بعد موسم يتيم مع النادي الكاتالوني، ومن ثم إلى سبورتينج لشبونة في موسم 2022ـ2023، وأمضى معه المواسم الأربعة الأخيرة، فواجه بورتو في 14 مناسبة لحساب أربع مسابقات محلية مختلفة، في ثاني أشهر المواجهات الكلاسيكية البرتغالية بعد كلاسيكو بنفيكا وبورتو.

وجاءت ثمانية من هذه المواجهات في الدوري البرتغالي، إذ خسر ترينكاو ذهابًا وإيابًا في موسم 2022ـ2023 تحت قيادة المدرب روبن أموريم، وحقق أربع نقاط من فوز وتعادل في موسم 2023ـ2024، ومثلها في موسم 2024ـ2025، فيما اكتفى بنقطة وحيدة من تعادل وخسارة في الموسم الماضي، مع المدرب روي بورجيس.

ومثّل ترينكاو فريقه سبورتينج ثلاث مرات أمام بورتو في كأس البرتغال، أولها في نهائي نسخة 2023ـ2024، وخسرها بعد التمديد، قبل أن يثأر في الموسم الماضي، بعد فوز بهدف ذهابًا، وتعادل سلبي إيابًا، لحساب الدور نصف النهائي، إلا أن فرحة الفوز بالكلاسيكو مُسحت عقب خسارة مفاجئة في النهائي أمام توريينزي من الدرجة الثانية.

أما على صعيد كأس الدوري البرتغالي، خسر ترينكاو وسبورتينج نهائي نسخة 2022ـ2023 بهدفيْن دون رد أمام بورتو، ثم وصل إلى نهائي نسخة 2024ـ2025 بعد تجاوز بورتو بهدف يتيم في نصف النهائي، إلا أن هذا الفوز لم يفتح طريق سبورتينج نحو اللقب، بعد خسارة الديربي في النهائي أمام بنفيكا بركلات الترجيح، علمًا أن ترينكاو كان اللاعب الوحيد الذي أهدر ركلة ترجيحية.

وكان ترينكاو قد خسر فرصة الفوز بلقب آخر، صيف العام 2024، عقب سقوط سبورتينج أمام بورتو بنتيجة 3ـ4 بعد التمديد في كأس السوبر البرتغالي، لتصل محصلته الإجمالية في مباريات الكلاسيكو إلى أربعة انتصارات وثماني هزائم في 16 مباراة تحت شعاريْ برشلونة وسبورتينج، ومع غياب تام للمساهمات التهديفية.