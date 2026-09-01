خيسوس يقود هجوم برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تعاقده رسميًّا مع البرازيلي جابرييل خيسوس، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، الثلاثاء، بعقد يمتد حتى عام 2029، بعدما أخفق في ضم الأرجنتيني خوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد.

وقال النادي الكاتالوني، في بيان: «توصل برشلونة وأرسنال إلى اتفاق بشأن انتقال المهاجم البرازيلي خيسوس».

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أنَّ قيمة الصفقة بلغت نحو 10 ملايين يورو «11.5 مليون دولار».

ويصل خيسوس «29 عامًا» لتعزيز الخط الهجومي لبرشلونة الذي تأثر برحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس في وقت سابق الصيف الجاري، ما دفع الجناح البرازيلي رافينيا إلى خوض أول ثلاث مباريات للفريق هذا الموسم في مركز المهاجم الصريح، حيث سجَّل خمسة أهداف.

وسعى بطل الدوري الإسباني إلى التعاقد مع ألفاريز طوال الصيف، لكن أتلتيكو مدريد رفض الدخول في مفاوضات مع العملاق الكاتالوني.

وقال خيسوس ردًا على سؤال بشأن شعوره حيال كونه الخيار الثاني لبرشلونة بعد ألفاريز «لا يزعجني هذا الأمر».

وأضاف: «أحظى بفرصة الوجود هنا في برشلونة وكانت لدي فرصة قبل 10 أعوام، لكن الحياة أخذتني في اتجاه آخر، أما الآن فأستطيع أن أكون هنا، وهذا بمثابة حلم بالنسبة لي».

تابع: «أرغب دائمًا في تقديم أفضل ما لدي. أنا شخص يعمل بجد، وأعرف إمكاناتي، لكنني أعتقد أنَّ العمل الجاد يؤتي ثماره دائمًا».

ويُعد خيسوس سابع صفقات برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد التعاقد مع الإنجليزي أنتوني جوردون، والألماني كريم أدييمي، والبلجيكي جيسي بيسيوو، والبرتغالي جواو كانسيلو، وأفضل لاعب في مونديال 2026 رودري، والحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش.

وكان الألماني هانزي فليك، مدرب برشلونة، وصف خيسوس بأنه «مهاجم من الطراز الرفيع».

وحضر خيسوس في ملعب كامب نو لمتابعة فوز برشلونة على رايو فايكانو 5ـ2 في الدوري الإسباني الإثنين، قبل الإعلان الرسمي عن انتقاله.

وُلد في ساو باولو بالبرازيل ونشأ مع بالميراس، الذي أحرز معه لقبي الدوري والكأس، واختير معه أفضل لاعب في الدوري عام 2016.

وأتاحت له عروضه اللافتة في البرازيل الانتقال إلى أوروبا، فوقّع في صيف 2016 مع مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وخاض مع «سيتيزنز» 236 مباراة في مختلف المسابقات، سجَّل خلالها 95 هدفًا وقدَّم 45 تمريرة حاسمة وأحرز لقب الدوري الإنجليزي أربع مرات.

في يوليو 2022، انضم إلى أرسنال، حيث خاض 123 مباراة، سجَّل خلالها 32 هدفًا و22 تمريرة حاسمة وفي يناير 2025 تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي أبعدته عن الملاعب حتى ديسمبر.

وأسهم في تتويج «المدفعجية» بلقب الدوري الإنجليزي لموسم 2026، مسجلًا ثلاثة أهداف في 14 مباراة.

على الصعيد الدولي، أحرز الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو، كما كان ضمن تشكيلة البرازيل المتوَّجة بلقب كوبا أمريكا 2019. سجل لمنتخب «سيليساو» 19 هدفًا في 64 مباراة دولية.