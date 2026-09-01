الهلال يكمل تسجيل واتكينز.. وإنزاجي يشركه أساسيا في الكلاسيكو

تسلّم نادي الهلال البطاقة الدولية للإنجليزي أولي واتكينز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم الجديد، الإثنين، وأكمل إجراءات قيده في نظام تسجيل اللاعبين، ليصبح مستوفيًا متطلبات المشاركة أمام الأهلي، الثلاثاء، في مؤجلة الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وجاء وصول البطاقة الدولية غداة إعلان الهلال التعاقد مع اللاعب لمدة ثلاثة أعوام، قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، وباشر النادي على الفور إجراءات تسجيله، وأصبح مؤهلًا للمشاركة مع الفريق.

وحسب المصادر، يتجه الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، إلى إشراك اللاعب من بداية المباراة، بعدما وضعه ضمن التشكيلة الأساسية خلال مناورة التدريب الختامي.

وخاض واتكينز تدريبيين مع الفريق العاصمي أدخلاه حسابات إنزاجي للمباراة التي يحتضنها ملعب «المملكة أرينا» في الرياض.

ويقود الإنجليزي هجوم الهلال خلفًا للفرنسي كريم بنزيما، الذي أعلن النادي، الإثنين، توقيع مخالصة مالية معه، انتهت بموجبها العلاقة التعاقدية بين الطرفين.