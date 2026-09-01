«الرقابة» تعطل الفتح في صفقة الحسن

تنتظر إدارة نادي الفتح موافقة الرقابة المالية لإتمام التعاقد مع علي الحسن، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، وفقًا لما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن النادي الأحسائي يخضع لرقابة مالية على تعاقداته الجديدة، ما يلزمه بتوفير كامل قيمة الصفقة قبل الحصول على الموافقة الرسمية وإتمام إجراءات ضم اللاعب.

وبيَّنت المصادر أن الرقابة المالية المفروضة على نادي النصر لا تشمل عمليات بيع عقود اللاعبين، وإنما تقتصر على صفقات التعاقد الجديدة، ما يتيح للأصفر إتمام انتقال الحسن إلى الفتح حال حصول الأخير على الموافقة المالية.

وستوفر على الإدارة النصراوية نحو 15 مليون ريال، منها 10 ملايين قيمة الانتقال، والبقية تُمثِّل رواتب اللاعب.