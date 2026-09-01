«توكلنا» يكرّم «هيئة الترفيه» على تكامل خدماتها

كرّم التطبيق الوطني الشامل «توكلنا»، الثلاثاء، الهيئة العامة للترفيه، تقديرًا لإسهاماتها في تكامل خدماتها ضمن التطبيق، بما يسهم في تسهيل وصول المستخدمين إلى الفعاليات والأنشطة والأماكن الترفيهية، وتعزيز تجربة المستفيد من الخدمات الرقمية المرتبطة بقطاع الترفيه في السعودية.

وتسلّم التكريم ناصر بن محمد جماح، رئيس قطاع الخدمات المشتركة في الهيئة، على هامش مؤتمر ومعرض «ليب 2026»، الذي يحتضن نسخته الخامسة مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم.

ويتيح التكامل بين «توكلنا» ومنصة «عيشها»، المنصة الرسمية للفعاليات التابعة للهيئة العامة للترفيه، البحث عن الفعاليات والأماكن الترفيهية واستعراض الأنشطة، إضافة إلى الوصول إلى خيارات شراء التذاكر عبر مزودي الخدمات، ومشاركة الفعاليات وإضافتها إلى التقويم.

ويمتد التكامل إلى المحتوى الإخباري للهيئة عبر خدمة «واكب» في تطبيق «توكلنا»، التي تمكّن المستخدمين من متابعة آخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بالقطاع والفعاليات الترفيهية.

ويأتي التكريم تقديرًا لإسهامات الجهات المشاركة في تعزيز منظومة «توكلنا»، وتوسيع نطاق الخدمات والمحتوى الرقمي المتاح للمستخدمين في السعودية.