«آبولا»: الاتحاد وبنفيكا يتفقان على صفقة ريوس

اتفقت إدارة نادي الاتحاد مع نظيرتها في بنفيكا البرتغالي على استعارة الكولومبي ريتشارد ريوس لمدة موسم واحد مقابل ثلاثة ملايين يورو، حسبما أفادت صحيفة «آبولا» البرتغالية، الثلاثاء.

وكشفت الصحيفة البرتغالية عن أن الإعارة لن تتضمن خيار الشراء على أن يعود اللاعب إلى ناديه البرتغالي بعد نهاية فترة إعارته.

وتوجه الاتحاد الى ريوس لتدعيم صفوف فريق الأول لكرة القدم وفقًا لـ «آبولا»، بعد تعثر التوصل الى اتفاق مع بنفيكا من أجل التعاقد مع اللوكسومبورجي لياندرو باريرو، بسبب اختلاف الناديين حول آلية الدفعات، قبل 48 ساعة من إغلاق نافذة الانتقالات.

وطبقًا للصحيفة البرتغالية، فإن بنفيكا توصل إلى اتفاق مع الأرجنتيني كلاوديو ايتشيفيري، لاعب مانشستر سيتي، ليحل معارًا بدلاً من ريوس.

وكان الكولومبي ريوس «26 عامًا» انضم إلى بنفيكا في يوليو 2025 بموجب عقد يمتد حتى 2023 قادمًا من نادي بالميراس البرازيلي، ومنذ ذلك الحين شارك خلال 51 مباراة في مختلف المسابقات، وسجل 8 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة، حسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.