الشباب يجدد ارتباطه بالبليهي

أعلن نادي الشباب توقيعه عقدًا احترافيًا مع علي البليهي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، الثلاثاء، لمدة عام، ليستمر بقميص «الليوث» موسمًا جديدًا.

وكان البليهي انضم إلى الشباب الموسم الماضي قادمًا من الهلال على سبيل الإعارة، قبل أن يوقع النادي العاصمي معه عقدًا جديدًا للموسم الجاري.

وبدأ المدافع السعودي مسيرته الكروية مع البكيرية، قبل أن ينتقل إلى النهضة، ومنه إلى الفتح، ثم حط رحاله في الهلال، الذي عاش معه أبرز محطات مسيرته وحقق بقميصه 15 لقبًا.

وتوج البليهي مع الهلال بخمسة ألقاب في الدوري السعودي، وأربعة في كأس الملك، وثلاثة في كأس السوبر السعودي، إضافة إلى لقبين في دوري أبطال آسيا.