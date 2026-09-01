جوميز: نعرف خطورة نيوم

أكد البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، جاهزية لاعبيه لمواجهة نيوم، الخميس، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، مشددًا على أهمية التركيز والظهور بالمستوى المطلوب.

وقال جوميز خلال المؤتمر الصحافي، الثلاثاء: «نعرف صعوبة مواجهة نيوم، ونسعى للدخول بأعلى درجات التركيز».

وأضاف المدرب البرتغالي: «نريد أن نكون في أفضل حالاتنا، وننافس بقوة حتى صافرة النهاية»، مؤكدًا أن الفريق يسعى إلى تقديم أداء قوي، وتحقيق نتيجة إيجابية.

واختتم جوميز حديثه بالتأكيد على أن طموح الفريق الخلجاوي هو تحقيق النتيجة التي تسعد جماهيره، ومواصلة العمل من أجل الظهور بصورة أفضل خلال المرحلة المقبلة.