كاريلي: لن نعتمد على المرتدات أمام الخلود

أوضح البرازيلي كاريلي، مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، أن تحضيرات فريقه لمواجهة الخلود، الخميس، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، تسير بصورة جيدة، مشيرًا إلى سعيهم لتنفيذ ما خُطط له من أجل تقديم مباراة قوية وتحقيق الانتصار الثاني تواليًا في المسابقة.

وأضاف: «نعمل على إيجاد التوازن في أداء الفريق، بحيث يشارك الجميع في بناء اللعب عند امتلاك الكرة، ويلتزم الجميع بالواجبات الدفاعية عند فقدانها، وهناك جوانب ما زلنا نعمل على تطويرها».

ووصف كاريلي الخلود بـ «المنافس القوي»، مبينًا أنه حافظ على جزء كبير من مجموعته، ويملك السرعة والخطورة عبر الأطراف، مشددًا على أن الفيحاء يستعد جيدًا للمواجهة من أجل مواصلة انتصاراته في الدوري.

وتابع: «لا نريد الاعتماد على الهجمات المرتدة فقط، رغم أنها إحدى نقاط قوتنا، ونعمل على إيجاد حلول إضافية من خلال الاستحواذ، وتدوير الكرة، وتغيير جهة اللعب، وصناعة المزيد من الخيارات الهجومية».