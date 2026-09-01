واتكينز.. بدايتان من الدكة وهدف في الثالثة

يجلس الإنجليزي أولي واتكينز، المهاجم الجديد لفريق الهلال الأول لكرة القدم، بديلًا في انطلاقة مشواره مع «الأزرق»، على غرار تجربتين من أصل ثلاث سابقة له.

وأعلن الهلال تشكيل مباراته مع الأهلي، الثلاثاء، المؤجلة من ثالث جولات الدوري، بوجود واتكينز على مقاعد البدلاء في ظهوره الأول برفقة الفريق.

وقبل الهلال، مثّل واتكينز فرق إكستر سيتي وبرينتفورد وأستون فيلا الإنجليزية، كما لعب معارًا لويستون سوبر مير، وهو نادٍ شبه محترف ينتمي حاليًا إلى المستوى السادس في إنجلترا.

ويوثّق موقع «ترانسفير ماركت» معلومات حول جميع تجارب واتكينز، باستثناء فترة إعارته إلى ويستون سوبر مير التي لا تتوافر عنها أي بيانات.

وتدرج اللاعب في الفئات السنية لإكستر سيتي قبل تصعيده إلى الفريق الأول موسم 2013ـ2014.

ونال فرصة المشاركة للمرة الأولى مع الفريق في مباراة أمام هارتلبول يونايتد ضمن دوري المستوى الرابع بتاريخ 3 مايو 2014.

وبدأ واتكينز تلك المباراة على مقاعد الاحتياط، قبل الدخول بديلًا في الدقيقة 77، بعدما تقدم فريقه خلال الشوط الأول بهدفين، وهي النتيجة التي حافظ عليها حتى صافرة النهاية.

وفي صيف 2017 انتقل إلى برينتفورد، وبدأ تلك التجربة بالدخول بديلًا أيضًا أمام شيفيلد يونايتد ضمن دوري القسم الثاني «تشامبيونشيب».

وشارك واتكينز في الدقيقة 59 من تلك المباراة، وقتما كان فريقه متأخرًا بهدف، ولم يستطع مع رفاقه تعديل النتيجة.

وعلى غير العادة، بدأ واتكينز مشواره مع أستون فيلا بالمشاركة أساسيًا أمام بيرتون ألبيون في 15 سبتمبر 2020، ضمن منافسات كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وأحرز واتكينز هدف التعادل لأستون فيلا، ثم سجّل الفريق هدفين آخرين، وأنهى المباراة لمصلحته بنتيجة 3ـ1.