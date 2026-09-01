جالتييه يحذر لاعبيه: مركز الخليج لا يعكس مستواه

حذر الفرنسي كريستوف جالتييه، مدرب فريق نيوم الأول لكرة القدم، لاعبيه من ارتكاب الأخطاء أمام الخليج خلال المواجهة التي تجمع الطرفين، الخميس، في خامس جولات دوري روشن السعودي.

وقال جالتتيه في المؤتمر الصحافي الذي عقد الثلاثاء، ونقله الموقع الرسمي للنادي: «مركز فريق الخليج لا يعكس مستواهم الحقيقي، فهم يمتلكون إمكانات كبيرة في خطي الوسط والهجوم، وعلينا ألا نرتكب الأخطاء أمامهم».

وأضاف المدرب الفرنسي: «فريقنا يمتلك إمكانات تقنية وفنية عالية، وقادر على العودة إلى الانتصارات بعد خسارتين، والجميع يشعر بالمسؤولية، وأرى أن لدى لاعبينا الطموح والعقلية التي تمكنهم من ذلك».

وشدد مدرب نيوم على أهمية التركيز من أجل حصد النقاط، وأوضح: «كل نقطة مهمة في هذه المرحلة، وأي نقطة نفرّط بها سنندم عليها في نهاية الموسم».

وتابع جالتتيه: «أنتظر ردود فعل كبيرة من اللاعبين، وأطالبهم بأعلى درجات التركيز في المباراة المقبلة لترجمة الفرص إلى أهداف، وأتمنى أن تكون هذه المباراة بداية عودتنا إلى الانتصارات».

واختتم مدرب الفريق الشمالي: «سنواصل اللعب بالطريقة نفسها لصناعة عدد أكبر من الفرص، مع التركيز على اللمسة الأخيرة، وهي ستتحسن متى ما توفرت الثقة والهدوء أمام المرمى».

ويحتل نيوم المركز الثامن برصيد 6 نقاط، بينما يملك الخليج 3 نقاط في المركز الـ14 قبل مباراتهما المقررة على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك.