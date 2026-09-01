ناصر يبعد كنو عن تشكيل الهلال

يعتمد فريق الهلال الأول لكرة القدم على المهاجم الإيفواري محمد قادر ميتي أساسيًا أمام الأهلي، الثلاثاء، في مؤجلة الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، بينما يجلس الإنجليزي أولي واتكينز، زميله الجديد، بديلًا له.

وطرأ تغيير وحيد على التشكيل الذي دخل به الفريق مباراته الماضية أمام الخليج ضمن الجولة الرابعة، بمشاركة ناصر الدوسري في خط الوسط على حساب محمد كنو.

ويظهر كنو ضمن قائمة البدلاء التي تشمل 9 لاعبين، بينهم واتكينز القادم للتو من أستون فيلا الإنجليزي.

ويبدأ الهلال المباراة بالمغربي ساسين بونو، حارس المرمى، وأمامه المدافعون الأربعة من اليمين إلى اليسار محمد محزري وعلي لاجامي والسنغالي خاليدو كوليبالي والفرنسي ثيو هيرنانديز.

وفي خط الوسط يلعب ناصر الدوسري إلى جوار البرتغالي روبن نيفيش والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، بينما تتكون ثلاثية الهجوم من سلطان مندش والهولندي كريسينسيو سامرفيل، الجناحين الأيمن والأيسر، وقادر ميتي، رأس الحربة.

وحقق الهلال العلامة الكاملة بتسع نقاط من مبارياته الثلاث الأولى في الدوري.