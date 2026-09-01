الدرعية يستعير الصبياني من الشباب

أعلن نادي الدرعية تعاقده مع حسين الصبياني، لاعب فريق الشباب الأول لكرة القدم، الثلاثاء، بنظام الإعارة، لتعزيز صفوفه خلال الموسم الجاري.

وبدأ الصبياني مسيرته الكروية عبر الفئات السنية في نادي الشباب، قبل أن يتدرج وصولًا إلى الفريق الأول، الذي مثله في 60 مباراة بمختلف المسابقات.

وسجل اللاعب هدفين بقميص الشباب، وصنع ثلاثة أهداف، خلال مشاركاته التي بلغت 2732 دقيقة، فيما حصل على 14 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة.

ويخوض الصبياني تجربة جديدة بقميص الدرعية على سبيل الإعارة، بعد مسيرة امتدت منذ الفئات السنية مع النادي العاصمي.