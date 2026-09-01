«ذا أثليتيك»: الاتحاد والدرعية يتنافسان على بايلي

يتنافس ناديا الاتحاد والدرعية على التعاقد مع الجامايكي ليون بايلي، لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي الأول لكرة القدم، قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية الحالية، وفقًا لوكالة «ذا أثليتيك» البريطانية، الثلاثاء.

وتغلق فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا عند الـ 02:00 من صباح الأربعاء.

ويأتي اهتمام الاتحاد والدرعية بالجناح الجامايكي بعد خروجه من حسابات الإسباني أوناي إيمري، مدرب الفريق الإنجليزي، الذي ألمح خلال مؤتمره الصحافي، الجمعة الماضي، إلى مغادرة بايلي في سوق الانتقالات الحالية.

ويتدرب بايلي «29 عامًا» انفراديًا، وربطت تقارير إنجليزية بانتقاله إلى هال سيتي، علمًا أن عقده مع أستون فيلا يمتد حتى صيف 2027.

وتنقل الجامايكي بايلي بين العديد من الأندية الأوروبية خلال مسيرته الاحترافية، ومنها جينك البلجيكي وباير ليفركوزن الألماني، قبل أن يحط الرحال في أستون فيلا، أغسطس 2021، ليعوض رحيل جاك جريليش إلى مانشستر سيتي.

وأمضى بايلي أربعة مواسم مع أستون فيلا خاض خلالها 163 مباراة، محرزًا 23 هدفًا، وصانعًا 25، قبل أن تتم إعارته إلى روما الإيطالي، الموسم الماضي.