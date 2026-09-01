بـ 2.695 مليار.. الـ«بريميرليج» يتصدر انتقالات اللاعبين.. وإنزو الصفقة الأغلى

هيمنت الأندية الإنجليزية على سوق انتقالات اللاعبين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى بحصة بلغت حوالي 2.695 مليار يورو، وذلك قبل الإغلاق الثلاثاء، متفوقة بفارق كبير على نظيراتها الأوروبية الأربعة الأخرى مجتمعة وهي الإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي، بحسب عدة مواقع مختصة ومنها «بي بي سي سبورت» و«ترانسفير ماركت».

وللمقارنة بلغ إجمالي أكبر 10 صفقات أبرمتها الأندية الإنجليزية حوالي 1.07 مليار ، مقابل 574.10 مليون هي حصيلة كل الميركاتو الفرنسي موزعة على 421 لاعبًا. لكن الأندية الفرنسية ومع ضعف إنفاقها جمعت عائدات ضخمة من بيع عقود اللاعبين بلغت 1.13 مليار.

وعلى صعيد اللاعبين تصدر لاعب الوسط الدولي الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، قائمة أغلى صفقات الموسم بعد أن انتقل من من تشيلسي إلى مانشستر سيتي مقابل 145 مليونًا في اليوم الأخير من الميركاتو، ليعادل الرقم القياسي الذي يحمله المهاجم السويدي إلكسندر إيزاك من نيوكاسل إلى ليفربول الموسم الماضي.



ورغم أن الناديين لم يعلنا عن الصفقة حتى الآن إلا أن مصادر صحافية ومواقع متخصصة أكدت أن الأمور بينهما قد سويت وأن وصول اللاعب إلى سيتي بات وشيكًا.

وجاء لاعب الوسط مورجان روجرز في المركز الثاني كأغلى لاعب إنجليزي بعد رحيله من استون فيلا إلى تشيلسي مقابل 138 مليونًا. أما المركز الثالث فكان لمواطنه إليوت أندرسون، لاعب الوسط، الذي انضم إلى مانشستر سيتي بـ 135 مليونًا.

وبإنفاق بلغ 930 مليونًا حافظ الدوري الإيطالي على المركز الثاني، وكان في المقدمة نادي ميلان بصفقة المهاجم البرتغالي كانسيلو راموش من باريس سان جيرمان بـ 74 مليونًا، ثم جاره إنتر الذي وقع مع البلجيكي دييجو موريرا، لاعب الوسط ، من ستراسبوج الفرنسي بـ 57 مليونًا، ونابولي مع المهاجم الدنماركي راسموس هويلاند من مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 44 مليونًا.

وفي الدوري الإسباني، الثالث بـ 733.03 مليون، تصدر المهاجم الإيفواري يان ديوماندي القائمة بـ 125 مليونًا دفعها ريال مدريد تعاقدًا للايبزيج الألماني. ولم يبتعد برشلونة عن غريمه التقليدي، فأبرم بدوره صفقتين من العيار الثقيل بجلب الجناح الإنجليزي الدولي أنتوني جوردان من نيوكاسل بـ 80 مليونًا، ورودري، قائد المنتخب الإسباني ولاعب الوسط، من مانشستر سيتي بـ 60 مليونًا.

أما الضلع الثالث، أتلتيكو مدريد، فأنفق 40 مليونًا على الأرجنتيني الدولي كريستيان روميرو، قلب الدفاع، من توتنام الإنجليزي، ومثلها على الدنماركي مورتن هولماند، لاعب الوسط، من سبورتنيج لشبونة.

وتميز السوق الألماني بالانضباط إذ أنفقت الأندية 667.40 مليون، مع تحقيقها عائدات كبيرة من عقود البيع بلغت 798 مليونًا أي بصافي ربح بلغ 101 مليون.



وكالعادة تصدر بايرن ميونيخ المشهد بحصوله على المهاجم المغربي إسماعيل صيباري من أيندهوفن الهولندي بـ 50 مليونًا، وبالرقم ذاته نقل خدمات الألماني ناثانيال براون، الظهير الأيسر، من آينتراخت فرانكفورت.

وتشارك باير ليفركوزن وبروسيا دورتموند في المركز الثاني بعد أن دفع كل منهما 30 مليونًا مقابل المهاجم الفرنسي موسى ديابي من الاتحاد السعودي، واليوناني كونستانتينوس كاريتساس، لاعب الوسط، من جينك البلجيكي.

أما فرنسا، فلا جديد بالنسبة لباريس سان جيرمان، بطل أوروبا، الذي يملك قدرة مالية تجعله الأكثر جذبًا للمواهب إذ كانت أربعة من أغلى 10 صفقات من نصيبه.

وحصل باريس على خدمات كل من الفرنسي ماجني أكليوش، لاعب الوسط، من موناكو بـ 50 مليونًا، والمهاجم الإسباني فيران توريس من برشلونة بـ 48.50 مليون، والجناح البلجيكي ميكا جوتس بـ 45 مليونًا.