4 يغيرون تشكيل الأهلي

يعود البرازيلي ويندرسون جالينو، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى التشكيل الأساسي ضمن 4 تعديلات اعتمدها المدرب الهولندي مارينو بوسيتش أمام الهلال، الثلاثاء، في مؤجلة الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

ومقارنة بالتشكيل الذي بدأ مباراة الفريق الماضية مع الخلود ضمن الجولة الرابعة، غيّر بوسيتش الظهيرين ولاعب وسط والجناح الأيسر.

ودخل التشكيل محمد سليمان بكر وزكريا هوساوي، الظهيران الأيمن والأيسر، وزياد الجهني، لاعب الوسط، إضافة إلى جالينو.

وجاء دخولهم على حساب الظهيرين ريان حامد وسعد بالعبيد، والأوكراني أرتيم بوندارينكو، لاعب الوسط، والمهاجم فراس البريكان.

ويجلس البريكان وحامد وبالعبيد على مقاعد البدلاء عكس المباراة الماضية، فيما خرج بوندارينكو من القائمة مع استدعاء 8 محترفين أجانب غيره، وهو الحد الأقصى المسموح به في الدوري.

ويبدأ الأهلي المباراة بالسنغالي إدوارد ميندي، حارس المرمى، وأمامه المدافعون الأربعة من اليمين إلى اليسار محمد سليمان، والتركي ميريح ديميرال، والبرازيلي روجر إيبانيز، وزكريا هوساوي.

وفي خط الوسط يلعب الجهني إلى جوار الأرميني إدوارد سبيرتسيان والفرنسي فالنتين أتانجانا، فيما يتمركز على الطرفين البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو، وجالينيو، الجناحان الأيمن والأيسر، ويقف الإنجليزي إيفان توني مهاجمًا وحيدًا.

وخسر الأهلي أمام الخلود 1ـ3، بعدما افتتح مشواره في الدوري بانتصارين على الدرعية 1ـ0 وأبها 4ـ0.