أمام جدة.. الجيل يحصد نقطته الأولى

سجل فريق الجيل الأول لكرة القدم نقطته الأولى في دوري الدرجة الأولى، بعد تعادله السلبي 0ـ0 أمام جدة، الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

وشهد اللقاء محاولات متبادلة من الفريقين للوصول إلى الشباك، إلا أن التعادل السلبي استمر حتى صافرة النهاية، ليخرج كل منهما بنقطة.

ورفع جدة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الأول مؤقتًا بعد انتصارين وتعادل، فيما يأتي الجيل في المركز الأخير بنقطة واحدة بعد خسارتين متتاليتين.