الزلفي يفرض التعادل على العروبة

فرض فريق الزلفي الأول لكرة القدم التعادل 1ـ1 على مضيفه العروبة، الثلاثاء، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى لحساب الجولة الثالثة على ملعب نادي العروبة.

وتقدم العروبة أولًا عن طريق السنغالي فامارا دييدهيو عند الدقيقة «24»، لينهي أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، نجح الزلفي في العودة إلى المباراة، بعدما سجل علي دقرشاوي هدف التعادل عند الدقيقة «79»، ليقتسم الفريقان نقاط المواجهة.

ورفع الزلفي رصيده إلى 5 نقاط، جمعها من انتصار وتعادلين، فيما وصل العروبة إلى نقطتين بعد تعادلين وخسارة.