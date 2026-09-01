سوبر السيدات.. النصر يكتسح الأهلي بخماسية
الفرنسية نسرين بهلولي لاعبة فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات تحتفل مع زميلتها ريم بلوشي حارسة المرمى بعد الفوز على الأهلي وبلوغ نهائي كأس السوبر السعودي، الثلاثاء (المركز الإعلامي ـ إدارة الكرة النسائية)
الرياض ـ شوق العجمي 2026.09.01 | 09:19 pm
تأهل فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات إلى نهائي كأس السوبر السعودي، بعد فوزه على نظيره الأهلي 5ـ2، الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.
وشهدت المباراة تألق الفرنسية نسرين بهلولي لاعبة النصر التي سجلت أربعة أهداف «سوبر هاتريك» عند الدقائق «19، 29، 81، 90+3»، فيما سجلت البرتغالية أندريا فاريا الهدف الثالث عند الدقيقة «38»، أما ثنائية الفريق الأهلاوي فحملت توقيع الأرجنتينية روث برافو وملوك هوساوي في الدقيقتين «42 و70».
ويلتقي النصر في النهائي مع الفائز من مواجهة الهلال والاتحاد، الأربعاء، على الملعب ذاته.