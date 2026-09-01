بعد 89 يوما من ضمه.. القادسية يعير الكرواني

أعلن نادي القادسية، الثلاثاء، إعارة المغربي سفيان الكرواني، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، إلى بنفيكا البرتغالي حتى نهاية الموسم الجاري مع خيار التعاقد النهائي.

وكتب النادي الشرقي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «شكرًا سفيان.. نتمنى لك التوفيق في المستقبل».

وتأتي إعارة الكرواني «25 عامًا» بعد 89 يومًا من انضمامه إلى القادسية، وتحديدًا منذ 4 يونيو الماضي حينما وقع عقدًا مع القادسية يمتد حتى صيف 2029 في صفقة انتقال حر بعد نهاية رحلته مع أوتريخت الهولندي.

وكانت «الرياضية»، عنونت في 18 أغسطس الماضي: «الكرواني يقترب من بنفيكا»، وأوضحت في سياق الخبر نقلًا عن مصادر خاصة أن إدارة نادي القادسية تتجه إلى الموافقة على عرض بنفيكا البرتغالي بالتعاقد مع المغربي سفيان الكرواني، ظهير أيسر الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، موضحة أن المفاوضات بين الطرفين دخلت مرحلةً رسميةً، وستُحسم خلال الأيام المقبلة، خاصَّةً بعد خروج اللاعب من الخيارات الفنية للفريق الموسم الجاري.