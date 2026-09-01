في صفقة قياسية.. فرنانديز إلى سيتي

توصل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الثلاثاء، لاتفاق مع تشيلسي لضم لاعب الوسط الأرجنتيني الدولي إنزو فرنانديز لصفوف فريقه الأول لكرة القدم مقابل 125 مليون جنيه إسترليني «145 مليون يورو»، في صفقة تعادل الرقم القياسي الذي يحمله السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم ليفربول منذ العام الماضي.

وأنفق سيتي 400 مليون جنيه إسترليني خلال سوق الانتقالات الجارية، وكانت صفقة الأغلى قبل وصول فيرنانديز الإنجليزي إليوت أندرسون لاعب وسط نوتنجهام فورست في يوليو مقابل 116 مليونًا.

وانضم فرنانديز «25 عامًا» إلى تشيلسي قادمًا من بنفيكا في يناير 2023 بموجب عقد حتى 2032 مقابل مبلغ قياسي في بريطانيا آنذاك بلغ 106.8 مليون جنيه، وساهم في الفوز بدوري المؤتمر ⁠الأوروبي وكأس العالم للأندية مع الفريق اللندني في العام ‌الماضي.

وسيصبح فرنانديز أول لاعب يباع ‌مرتين بمبلغ يفوق 100 مليون جنيه إسترليني في مسيرته، وسيعمل مجددًا مع الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب سيتي الذي غادر تشيلسي في يناير الماضي.

وسيمثل رحيله ضربة كبيرة لفريق المدرب الإسباني تشابي ألونسو، إذ سيفقد لاعبًا قادرًا على التحكم في إيقاع المباريات من وسط الملعب، إلى جانب مساهمته الهجومية.

ويؤكد التعاقد مع فرنانديز إصرار سيتي على تعزيز خط وسطه بعد احتلاله المركز الثاني ‌في الدوري الممتاز الموسم الماضي، بفارق سبع نقاط خلف البطل أرسنال.

وسينضم فرنانديز لسيتي بعد موسم 2025-2026 ⁠المميز، الذي ⁠سجل خلاله 15 هدفًا وقدم سبع تمريرات حاسمة في جميع المسابقات مع تشيلسي، لينهي الموسم ثاني أفضل هدافي الفريق خلف جواو بيدرو.

ولعب الدولي الأرجنتيني دورًا بارزًا خلال كأس العالم 2026، إذ سجل أهدافًا حاسمة في دور الستة عشر ونصف النهائي، قبل أن يكتفي منتخب بلاده بالمركز الثاني خلف إسبانيا.

ورغم إنفاقه الكبير باع سيتي عددًا من عقود لاعبيه، من بينهم سافينيو ورودري ونيكو جونزاليس وتيجاني ريندرز وجيمس ترافورد ونيثن آكي، ليجمع نحو 280 مليون جنيه، بينما غادر برناردو سيلفا وجون ستونز مجانًا.