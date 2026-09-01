الوحدة يفعّل الكاراتيه

فعّل نادي الوحدة بمكة المكرمة نشاط رياضة الكاراتيه، بمشاركة عدد من ممارسي اللعبة، الذين تلقوا تدريبات على مبادئ رياضة الكاراتيه ومهاراتها الأساسية.

وطبقًا وكالة الأنباء السعودية «واس» يهدف مسيرو النادي الغربي إلى تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية ونشر ثقافة الرياضة بين أفراد المجتمع. وينظم نشاط الكاراتيه، تحت إشراف مدربي اللعبة.

ويأتي تفعيل النشاط ضمن جهود نادي الوحدة في تنفيذ البرامج والمبادرات المجتمعية والرياضية، وتشجيع مختلف الفئات العمرية على ممارسة الرياضة، بما يسهم في تعزيز النشاط البدني وترسيخ الممارسات الرياضية في المجتمع.