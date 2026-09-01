ليفركوزن يستعيد خدمات ديابي

أكمال نادي باير ليفركوزن الألماني تعاقده مع لاعبه السابق الجناح الفرنسي موسى ديابي قادمًا من فريق الاتحاد السعودي الأول لكرة القدم، بعقد حتى 2031.

وكلّفت صفقة انتقال اللاعب البالغ 27 عامًا، الذي أمضى العامين الأخيرين مع الاتحاد، إلى ليفركوزن 31 مليون دولار وفق صحيفة «بيلد» الألمانية.

وقال ديابي في بيان نشر على موقع النادي الرسمي: «عندما جاء الطلب وأصبحت الصفقة ممكنة، لم أتردد ولو لثانية واحدة». وأضاف: «النادي أصبح أكبر خلال هذه الفترة، والسعي للفوز بالألقاب مع ليفركوزن هدف كبير جدًا بالنسبة لي».

وكان ديابي انتقل إلى الاتحاد في يونيو 2024 قادمًا من أستون فيلا، بعد عام واحد فقط قضاه مع النادي الإنجليزي الذي التحق به بعد أربعة مواسم في ليفركوزن.

وأسهم الجناح الفرنسي في تحقيق الاتحاد ثنائية الدوري والكأس في موسمه الأول «2024ـ2025» ولعب خلال موسمين 73 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 11 هدفًا وقدّم 33 تمريرة حاسمة.

مع ليفركوزن، سجل 31 هدفًا وقدم 37 تمريرة حاسمة في 125 مباراة ضمن الدوري الألماني، منذ انضمامه قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي 2019.

كما خاض أول مباراة دولية له مع المنتخب الفرنسي خلال فترة لعبه مع ليفركوزن، وشارك في 11 مباراة مع أبطال العالم مرتين، وكانت آخر مشاركاته قبل نهائيات كأس أوروبا 2024.