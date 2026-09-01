«أمريكا المفتوحة».. إيجا ونعومي إلى الدور الثاني

حققت البولندية إيجا شيفونتيك قفزة قوية في بطولة أمريكا المفتوحة الثلاثاء، بعدما تغلبت على الصينية وانج شيانج يو بمجموعتين دون رد 6ـ2 و6ـ3 في مباراة امتدت 88 دقيقة لتتأهل إلى الدور الثاني.

وحصدت شفيونتيك لقبها الأول في الموسم الجاري ببطولة تورونتو أغسطس الماضي، وبلغت بعد ذلك اللقب نصف النهائي في ‌سينسيناتي، ⁠لتصل إلى نيويورك بثقة ⁠عالية في سعيها للفوز برابع البطولات الكبرى «جراند سلام».

وقالت اللاعبة البولندية صاحبة الـ25 عامًا بعد المباراة: «لقد كان يومًا جيدًا وأود الحفاظ على هذا المستوى. لقد كنت بحاجة إلى ‌القوة».

وأضافت: «حققت تقدمًا كبيرًا وتركيزًا على تحسين التفاصيل الصغيرة في أدائي».

وضربت إيجا ​موعدًا في الدور الثاني مع الأرجنتينية نادية بودوروسكا، التي تغلبت على سيمونا فالترت في وقت سابق.

وفي مباراة ثانية تأهلت اليابانية نعومي أوساكا، إلى الدور ذاته، بعد فوزها على الروسية أناستازيا زاخاروفا بـ 7ـ6 و7ـ6، لتضرب موعدًا في الدور المقبل مع التشيكية كاترينا سينياكوفا، الفائزة بدورها على الإيطالية إليزابيتا كوكسياريتو، بواقع 6ـ3 و6ـ2.