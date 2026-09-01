السهام.. 50 راميا في بطولة الشمالية والقصيم

تنطلق منافسات بطولة المنطقة الشمالية والقصيم للسهام، الخميس المقبل، على الملعب الرديف بالنادي العربي في محافظة عنيزة، بمشاركة 50 راميًا ورامية يتسابقون على 4 فئات.

وطبقًا لحساب الاتحاد السعودي للسهام على منصة «إكس»، الثلاثاء، يتنافس في البطولة 5 أندية على 120 ميدالية، فيما يضبط مسابقات البطولة 7 حكام.

وطبقًا للجدول الزمني الذي نشره الاتحاد السعودي للسهام تنطلق البطولة بتدريب مفتوح يستغرق ساعتين لجميع فئات السيدات، يعقبه تدريب مفتوح للرجال مساء اليوم ذاته.

ويخصص الجمعة المقبل للتسجيل الرسمي للسيدات والرجال للفئات السنية.

وتنطلق المنافسات الإقصائية للسيدات في الـ 07:00 من مساء السبت، يليها الأدوار الإقصائية وصولًا إلى الدور النهائي، وفي ظهر اليوم ذاته تنطلق مسابقات الرجال بالمسار ذاته «الأدوار الإقصائية حتى الدور النهائي» ثم ختامًا تتويج الفائزين لجميع الفئات.