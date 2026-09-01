إطلاق مسابقة التأليف المسرحي بـ 3 مسارات

أطلقت هيئة المسرح والفنون الأدائية، الثلاثاء، النسخة الرابعة من مسابقة التأليف المسرحي لعام 2026، بهدف اكتشاف المواهب في مجال الكتابة المسرحية، وتمكين المؤلفين السعوديين من تقديم نصوصهم، وإبراز تجاربهم الإبداعية، بما يسهم في تعزيز حضور النص المسرحي السعودي وتنوعه.

وبدأت المسابقة في استقبال المشاركات وتستمر حتى 1 أكتوبر المقبل، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 240 ألف ريال، يتنافس عليها المشاركون ضمن ثلاثة مسارات رئيسة بواقع ثلاثة فائزين في كل مسار، بإجمالي تسعة فائزين، حيث تخضع النصوص المشاركة للتقييم من قبل لجان تحكيم متخصصة وفق معايير محددة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس» تتضمن المسابقة ثلاثة مسارات هي: مسار الموروث المحلي، ومسار الطفل، والمسار العام، بما يتيح للمؤلفين تقديم نصوص مسرحية متنوعة في موضوعاتها وأفكارها وأساليبها، ويمنحهم مساحة لإبراز رؤاهم الإبداعية.

ويُعنى مسار الموروث المحلي بالنصوص المسرحية التي تتناول عنصرًا أو أكثر من عناصر الثقافة السعودية، ومنها المواقع الجغرافية، والأساطير الشعبية، واللهجات المحلية، والحرف اليدوية، والمأكولات، وغيرها من مكونات الموروث، بما يعكس ثراء الثقافة السعودية وتنوعها من خلال أعمال مسرحية تستلهم عناصر الموروث وتقديمها برؤى إبداعية.

ويختص مسار الطفل بالنصوص المسرحية الموجهة إلى الأطفال واليافعين، مع تحديد الفئة العمرية المستهدفة في النص، وينقسم إلى ثلاث فئات: الطفولة المبكرة لعمر خمسة أعوام فأقل، والطفولة المتوسطة من 6 إلى 11 عامًا، واليافعون من 12 إلى 18 عامًا، بما يراعي احتياجات كل مرحلة عمرية والموضوعات والأساليب الملائمة لها.

ويستقبل المسار العام النصوص المسرحية التي لا تنطبق عليها معايير المسارين الآخرين، ويتيح للمؤلفين تقديم أعمال متنوعة في موضوعاتها وأفكارها وأساليبها، بما يدعم تنوع التجارب الكتابية، ويشجع على تقديم أصوات ورؤى جديدة في مجال التأليف المسرحي، حيث تمر المشاركات في المسابقة بعدة مراحل تبدأ باستقبال النصوص إلكترونيًا خلال فترة التسجيل، ثم تقييم الأعمال من قبل لجان تحكيم متخصصة، وصولًا إلى اختيار النصوص الفائزة والإعلان عنها، وتكريم أصحابها خلال الحفل الختامي للمسابقة.