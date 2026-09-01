يوفنتوس يتعاقد مع فولتيماده وسار

ضم نادي يوفنتوس الإيطالي، الثلاثاء، المهاجم الألماني نيك فولتيماده ولاعب الوسط السنغالي بابي ماتار سار إلى صفوف فريقه الأول لكرة القدم من نيوكاسل وتوتنام الإنجليزيين.

التحق فولتيماده، الذي وقع على عقد حتى نهاية الموسم، بنيوكاسل قادمًا من شتوتجارت في صيف العام الماضي مقابل 75 مليون يورو، بعد خوضه موسمًا واحدًا في صفوفه سجّل خلاله 18 هدفًا وقدّم ثلاث تمريرات حاسمة في 36 مباراة في مختلف المسابقات، مساهمًا بتتويجه بكأس ألمانيا.

لكن المهاجم الدولي «12 مباراة و4 أهداف» لم يرتقِ إلى مستوى التوقعات مع النادي الإنجليزي، فاكتفى بإحراز 11 هدفًا وست تمريرات حاسمة في 53 مباراة بكل المسابقات.

ويأمل يوفنتوس أن يجد مع فولتيماده «24 عامًا» والوافد الجديد الآخر المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني، الحلّ لمشكلاته الهجومية، في ظل رحيل الصربي دوشان فلاهوفيتش إلى بشيكتاش التركي، وعدم نجاعة الكندي جوناثان ديفيد «8 أهداف في 47 مباراة» والذي أعير الثلاثاء إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.

أما سار «23 عامًا» فبدأ مشواره الاحترافي مع ميتز الفرنسي، وهناك صنع لنفسه اسمًا لامعًا في سن مبكرة، ولفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية.

وفي 2021 وقّع مع توتنام، لكنه بقي في الدوري الفرنسي لموسم واحد على سبيل الإعارة.

واكتسب سار خبرة واسعة في إنجلترا، حيث خاض أكثر من 100 مباراة في الدوري الممتاز. كما كان جزءًا من الفريق الذي فاز بلقب الدوري الأوروبي في موسم 2024/25.

على الصعيد الدولي، أصبح سار لاعبًا رئيسيًا مع السنغال، ولعب دورًا مهمًا في نجاحهم بكأس الأمم الإفريقية 2022.