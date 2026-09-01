سادس المطرودين في الكلاسيكو.. ديميرال يكرر واقعتي هوساوي والحربي

أصبح التركي ميريح ديميرال، مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، ثالث لاعب يُطرد خلال الشوط الأول، وسادس الحاصلين على بطاقة حمراء عمومًا في مواجهات «أخضر جدة» والهلال ضمن منافسات دوري المحترفين.

وخلال الوقت بدل الضائع من شوط مباراة الفريقين الأول، الثلاثاء، خرج التركي مطرودًا بعد تدخله على الهولندي كريسينسيو سامرفيل، جناح الهلال.

وأدى التدخل إلى حصوله على بطاقة صفراء ثانية بعد ثلاث دقائق من بطاقة أولى نالها خلال الوقت بدل الضائع أيضًا.

وارتفعت حالات طرد لاعبي الأهلي أمام الهلال في الدوري إلى خمس، مقابل حالة واحدة من نصيب الفريق العاصمي، وفق بيانات موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني.

ومن بين المُعاقبين، غادر ببطاقة حمراء مباشرة فقط منصور الحربي ومعتز هوساوي، فيما طُرد الآخرون بعد الحصول على إنذارين.

وعلى غرار ديميرال، خرج معتز هوساوي ويوسف الحربي مطرودين خلال الشوط الأول، فيما وقعت بقية الحالات في الشوط الثاني.

وطُرد يوسف الحربي بإنذارين خلال الشوط الأول من مباراة الفريقين في 12 أبريل 2019. ويومها فاز الهلال بهدف دون رد.

أما هوساوي فغادر بالأسلوب ذاته في الشوط الأول من مباراة الفريقين، 19 مايو 2021، وأنهاها الهلال فائزًا 5ـ1.