أمام الجبلين.. نيفيش يرفض خسارة النجمة

أنقذ البرتغالي جواو نيفيش، لاعب فريق النجمة الأول لكرة القدم، فريقه من الخسارة أمام الجبلين، بعدما سجل هدف التعادل «1ـ1»، الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وسط محاولات متبادلة بين الفريقين، وفي الشوط الثاني،نجح نواف المطيري، لاعب الجبلين، في افتتاح التسجيل عند الدقيقة «67».

وقبل نهاية الوقت الأصلي بثلاث دقائق، أدرك نيفيش التعادل للنجمة عند الدقيقة «87»، ليمنح فريقه نقطة من المواجهة.

وبهذه النتيجة، رفع الفريقان رصيدهما إلى أربع نقاط من انتصار وتعادل وخسارة، وحل النجمة والجبلين في المركزين السابع والثامن مؤقتًا، في انتظار ما تسفر عنه بقية مباريات الجولة.