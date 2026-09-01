الأهلي يمدد عقد شوبير حتى 2029

أعلن النادي الأهلي المصري تمديد عقد مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، حتى 2029.

وأوضح النادي، عبر موقعه الرسمي، أن شوبير وقع على عقود التمديد عقب الحصة التدريبية الثلاثاء، بعد جلسة جمعته بعصام سراج، رئيس قطاع التعاقدات، الذي أنهى جميع الإجراءات الإدارية والمالية وفقًا للوائح النادي، وبالتنسيق مع وائل جمعة مدير الكرة.

وأضاف الأهلي أن الحارس، البالغ من العمر 26 عامًا، أعرب عن سعادته بتجديد عقده، مؤكدًا رغبته في مواصلة مشواره مع النادي خلال الأعوام المقبلة.

وبات شوبير رابع لاعب يجدد تعاقده مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة، بعد إمام عاشور ومروان عطية وعمر سيد معوض.

وخاض شوبير 72 مباراة بقميص الأهلي في مختلف المسابقات، وحافظ على نظافة شباكه 39 مرة، بينما استقبل 46 هدفًا.

كما لعب دورًا بارزًا في قيادة منتخب مصر إلى دور الستة عشر بكأس العالم، قبل أن يودع البطولة بالخسارة 2ـ3 أمام الأرجنتين.

وقدم شوبير مستويات لافتة خلال البطولة، إذ تصدى لركلتي جزاء، الأولى نفذها الإيراني مهدي طارمي في دور المجموعات، والثانية سددها الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة دور الستة عشر.