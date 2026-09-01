مصر تمدد مهمة حسام إلى 2030

جدد الاتحاد المصري لكرة القدم عقد حسام حسن، مدرب المنتخب الأول حتى عام 2030، وذلك بعد قيادته «الفراعنة» إلى دور الـ16 في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

ونجح حسام في قيادة مصر إلى تحقيق أول فوز في كأس العالم، الصيف الماضي في أمريكا الشمالية عندما تغلبت على حساب نيوزيلندا 3ـ1، ثم تخطي الأدوار الإقصائية للمرة الأولى، أمام أستراليا بركلات الترجيح.

وفي دور الـ16، تقدم المصريون على الأرجنتين 2ـ0 حتى الدقيقة 79، قبل أن يقلب ليونيل ميسي ورفاقه الطاولة 3ـ2.

وكان تعاقد حسام مع «الفراعنة» انتهى قبل انطلاق كأس العالم 2026 التي نُظمت بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأكد الاتحاد أن حسام والجهاز الفني للمنتخب وقعوا على العقد الجديد الممتد حتى نهاية كأس العالم 2030، والمقررة في إسبانيا والمغرب والبرتغال.

وذكر بيان الاتحاد أن تجديد التعاقد يأتي في إطار حرص مجلس الإدارة على توفير الاستقرار للجهاز الفني للمنتخب، ومواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة، وفق الأهداف والخطط الموضوعة له.

ويتولى حسام «60 عامًا»، الهدّاف التاريخي للمنتخب، الإشراف على مصر منذ مارس 2024، وبلغ معه نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب التي أنهاها في المركز الرابع، قبل بلوغ دور الـ16 في مونديال 2026.

وقاد حسن المنتخب في 35 مباراة، فاز في 20 وتعادل في تسع وخسر ست مباريات.

ويستعد منتخب مصر لبدء تصفيات كأس الأمم 2027 حيث يواجه أنغولا وجنوب السودان في 25 و29 سبتمبر الجاري، وذلك ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضًا ملاوي.