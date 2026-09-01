أتلتيكو يستعير هدّاف كندا

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، الثلاثاء، تعاقده مع المهاجم الكندي جوناثان ديفيد على سبيل الإعارة من يوفنتوس الإيطالي حتى نهاية الموسم.

وسجل اللاعب «26 عامًا» 109 أهداف في 232 مباراة مع ليل، وفاز معه بلقبي الدوري وكأس السوبر، قبل انضمامه إلى يوفنتوس 2025.

ويعد ديفيد الهدّاف التاريخي لمنتخب كندا برصيد 42 هدفًا، وسجل ثلاثة أهداف في كأس العالم 2026.

وشارك اللاعب في 46 مباراة بجميع المسابقات المحلية والأوروبية مع يوفنتوس الموسم الماضي وسجل ثمانية أهداف، بالإضافة إلى مشاركة واحدة في بداية الموسم الجاري.

وسيتنافس ديفيد على مكان في التشكيلة الأساسية مع الأرجنتيني خوليان ألفاريز والنرويجي ألكسندر سورلوث، الذي غاب عن المباريات الأولى الموسم الجاري بسبب إصابة عضلية.

وكتب الموقع الرسمي للنادي المدريدي: «يلعب عادةً مهاجمًا صريحًا، لكن نقاط قوته تتجاوز بكثير قدرته على إنهاء الهجمات. يتميز جوناثان ديفيد بحركته السريعة، وقدرته على التناغم مع زملائه، وسرعته، وتعدد مهاراته الهجومية».