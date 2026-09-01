الهلال يسقط الأهلي بالثلاثية الرابعة

هزم فريق الهلال الأول لكرة القدم منافسه الأهلي بثلاثية جديدة، متغلبًا عليه 3ـ0، الثلاثاء، في مؤجلة الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض.

وجاءت الأهداف الثلاثة عن طريق الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب الوسط، والهولندي كريسينسيو سامرفيل، الجناح الأيسر، والإنجليزي أولي واتكينز، رأس الحربة، في الدقائق 9 و23 و86.

ولعب الأهلي أكثر من نصف زمن المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه التركي ميريح ديميرال بإنذارين خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وافتتح واتكينز عدّاد أهدافه مع الهلال في ظهوره الأول بقميص الفريق الذي تعاقد معه للتو قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي.

وبدأ اللاعب الإنجليزي المباراة على مقاعد الاحتياط، قبل الدخول بديلًا للمهاجم الإيفواري محمد قادر ميتي مع انطلاق الشوط الثاني.

ومنذ استحداث بطولة دوري المحترفين صيف 2008، حقق الهلال 17 انتصارًا على الأهلي، مقابل 5 هزائم فقط أمام منافسه، فيما انتهت 13 مباراة بينهما بالتعادل.

وجاءت ثلاثة انتصارات سابقة بثلاثية، جميعها بنتيجة 3ـ1، فيما أنهى الفريق المباراة المؤجلة بثلاثية دون رد للمرة الأولى.

واستأنف الفريق العاصمي سلسلة انتصاراته على الأهلي في دوري المحترفين بعد تعادلين متتاليين سبقتهما هزيمة خلال آخر 3 مباريات بينهما.

وارتقى «الأزرق» إلى صدارة جدول الترتيب بعد تحقيقه العلامة الكاملة من مبارياته الأربع بواقع 12 نقطة، ويليه النصر بالرصيد ذاته مع 3 أهداف أقل.

في المقابل، توقف رصيد الأهلي عند 6 نقاط حققها من انتصارين في أول جولتين، تلاهما خسارتان متتاليتان أمام الخلود والهلال.