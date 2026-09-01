بعد 4 مواجهات.. واتكينز ينهي عناد ميندي

هزّ الإنجليزي أولي واتكينز، المهاجم الجديد لفريق الهلال الأول لكرة القدم، شباك السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الأهلي، الثلاثاء، للمرة الأولى، بعدما عجز عن التسجيل فيها خلال المواجهات الأربع السابقة التي جمعتهما أثناء احترافهما في إنجلترا.

وفي ظهوره الأول مع الهلال، دخل واتكينز بديلًا أمام الأهلي مطلع الشوط الثاني من مباراة الفريقين المؤجلة من ثالث جولات دوري روشن السعودي، وسجّل هدفًا ولج شباك ميندي في الدقيقة 86.

وحسب موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني، تواجه واتكينز وميندي 4 مرات من قبل، جميعها في الدوري الإنجليزي «بريمييرليج» عندما كان الأول يمثل أستون فيلا، والآخر يدافع عن ألوان تشيلسي.

ولم يستطع المهاجم إحراز أي هدف في مرمى الحارس خلال المباريات الأربعة التي انتهت اثنتان منها بفوز تشيلسي، وواحدة بانتصار أستون فيلا، ومثلها بالتعادل.

وسجل الدولي الإنجليزي هدفه الأول بقميص الهلال بعد يومين من إعلان النادي التعاقد معه قادمًا من أستون فيلا.