رسميا.. موسيماني يقود «الأولاد»

عيّن اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم, الثلاثاء، رسميًا بيتسو موسيماني مدربًا للمنتخب الأول للمرة الثالثة في مسيرته، خلفًا للبلجيكي هوجو بروس الذي رحل عن منصبه بعد نهاية كأس العالم.

وكان الاتحاد كشف قبل أكثر من ثلاثة أسابيع عن أن موسيماني يتصدر قائمة المرشحين لخلافة بروس، قبل أن يؤكد تعيينه رسميًا الثلاثاء.

وسبق لموسيماني «62 عامًا»، قيادة «الأولاد» بشكل مؤقت في سبع مباريات 2007 قبل وصول البرازيلي كارلوس ألبرتو باريرا، ثم تولى المهمة مباشرة عقب كأس العالم 2010، لكنه أقيل بعد الإخفاق في التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2012.

ورحب داني جوردان رئيس الاتحاد بعودة موسيماني، وقال في تصريحات صحافية: «بالنسبة لمنتخبنا، هناك مهمات بطولات رئيسة سنواجهها. الأولى هي كأس الأمم الإفريقية. والثانية، دوري الأمم الإفريقية، وأخيرًا التأهل إلى نهائي مونديال 2030».

أما موسيماني فقال: «قد نأتي من أماكن مختلفة، ونتحدث لغات عديدة، ونشجع أندية متنافسة، ولدينا تطلعات متنوعة، ولكن عندما يُعزف النشيد الوطني، تتلاشى تلك الاختلافات. وعندما ينزل منتخبنا إلى أرض الملعب، تتاح لنا الفرصة لتحويل كلمات النشيد إلى واقع ملموس جنوب إفريقيا واحدة، خلف فريق واحد».

وأضاف: «أشكر المدرب هوجو بروس وفريقه، والأهم من ذلك للاعبين الذين رافقوه في هذه الرحلة. لقد حققوا الفريق تقدمًا ملحوظًا، ومنحوا جنوب إفريقيا الأمل من جديد. نحن بحاجة إلى استعادة ذلك الأمل، وتكمن مسؤوليتي في البناء على هذا الأساس، والارتقاء بالفريق إلى مستويات أعلى و آفاق أوسع».

ومنذ رحيله عن المنتخب، حقق نجاحات كبيرة على مستوى الأندية، إذ فاز بدوري أبطال إفريقيا ثلاث مرات مع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي 2016، والأهلي المصري 2020 و2021. كما كانت له تجارب مع أندية في السعودية والإمارات وإيران.

ويبدأ موسيماني مهمته الجديدة وسط تحديات مباشرة، إذ يستهل منتخب جنوب إفريقيا مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027 بمواجهة غينيا على أرضه في وقت لاحق من الشهر الجاري.