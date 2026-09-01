قبل النصر والدرعية.. أبها يعسكر في الرياض

تدرس إدارة نادي أبها فكرة بقاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الرياض، عقب مواجهة النصر، استعدادًا للقاء الدرعية، بدلًا من العودة إلى أبها بين المباراتين، حسبما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

ويستضيف أبها نظيره الاتفاق، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات دوري روشن السعودي، قبل أن تغادر بعثته إلى الرياض، تأهبًا لمواجهة النصر، الأربعاء بعد المقبل، على ملعب الأول بارك لحساب سادس جولات الدوري.

ويواجه الفريق الأبهاوي بعد ذلك الدرعية في 13 سبتمبر الجاري، على الملعب ذاته، ما دفع إدارة النادي إلى دراسة استمرار البعثة في العاصمة خلال الفترة الفاصلة بين المواجهتين، عوضًا عن العودة إلى أبها ومن ثم السفر مجددًا إلى الرياض، حسبما المصادر عينها.

ويحتل أبها المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة جمعها من تعادل وحيد، مقابل ثلاثة هزائم بعد مرور أربعة جولات من الدوري.