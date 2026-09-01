طرد المترجم يلغي مؤتمر بوسيتش

تعذّر حضور الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، المؤتمر الصحافي عقب مواجهة الهلال، الثلاثاء، بسبب عدم توفر مترجم، وفق ما ذكره منسق رابطة دوري المحترفين للإعلاميين الموفدين للتغطية.

وكان المترجم تلقى بطاقة حمراء أواخر الشوط الأول من المباراة، المؤجلة من ثالث جولات دوري روشن السعودي، ما حرمه من حضور المؤتمر الصحافي بعدها.

وخلال الشوط الأول تلقى الأهلي هدفين، وطرد مدافعه التركي ميريح ديميرال، ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.

واستقبل مرمى الفريق هدفًا ثالثًا خلال الشوط الثاني وخسر المباراة بنتيجة 3ـ0، وتجمد رصيده عند 6 نقاط بعد انتصارين وهزيمتين متتاليتين.