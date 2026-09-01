ضربات القلب تبعد مكتوميناي عن الملاعب

أعلن نادي نابولي الإيطالي، الثلاثاء، أن لاعب خط الوسط الإسكتلندي سكوت مكتوميناي سيغيب عن الملاعب لمدة شهر واحد بسبب مشكلة بسيطة في القلب تتطلب خضوعه لجراحة.

وأوضح النادي الإيطالي في بيان أن مكتوميناي، لاعب مانشستر يونايتد السابق، يعاني من ما اسماه «اضطراب بسيط وحميد في نبضات القلب» وهي حالة تسبب عدم انتظام في ضربات القلب.

وتابع «من المقرر أن يخضع سكوت مكتوميناي لجراحة تصحيحية في الأيام المقبلة. وسيكون اللاعب متاحًا للمشاركة مجددًا بعد فترة التوقف الدولي».

من المقرر أن يغيب اللاعب البالغ «29 عامًا» عن أربع مباريات لمنتخب إسكتلندا في دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية، بواقع مباراتين أمام سلوفينيا ومباراة واحدة ضد كل من سويسرا ومقدونيا الشمالية، والمقررة في الفترة ما بين 26 سبتمبر والسادس من أكتوبر المقبل.