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النصر يتأهب

2026.09.02 | 12:01 am
كثف فريق النصر الأول لكرة القدم تحضيراته، الثلاثاء، تأهبًا لموقعة الكلاسيكو أمام الاتحاد، السبت المقبل على ملعب الإنماء في جدة ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ النصر)
النصر يتأهب

النصر يتأهب

النصر يتأهب

النصر يتأهب

النصر يتأهب

النصر يتأهب