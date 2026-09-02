النصر يتأهب

كثف فريق النصر الأول لكرة القدم تحضيراته، الثلاثاء، تأهبًا لموقعة الكلاسيكو أمام الاتحاد، السبت المقبل على ملعب الإنماء في جدة ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ النصر)