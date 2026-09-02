توديبو.. صفقة لانس الأخيرة

استعار نادي لانس الفرنسي خدمات المدافع جان-كلير توديبو من وست هام الإنجليزي حتى نهاية الموسم، معززًا بذلك خطه الدفاعي بصفقة كانت منتظرة، والتي تعد التاسعة والأخيرة في سوق الانتقالات الصيفي الذي أغلق أبوابه الثلاثاء.

ويأتي المدافع الفرنسي الدولي «26 عامًا» إلى شمال فرنسا بحثًا عن استعادة مستواه بعد موسم صعب مع وست هام الذي هبط إلى دوري المستوى الأولى «تشامبيونشيب».

ويحمل توديبو في رصيده مباراتين دوليتين مع المنتخب الفرنسي، لكنه لم يُستدعَ إلى صفوفه منذ عام 2023.

وقال جان-لويس ليكا المدير الرياضي للانس في بيان الثلاثاء: «جسّد التعاقد معه رغبتنا في ضم مدافع صاحب خبرة، اعتاد متطلبات المنافسة على أعلى المستويات. وهي متطلبات عرفها خصوصًا مع المنتخب الفرنسي، وفي صفوف برشلونة، وخلال الموسمين الماضيين في الدوري الإنجليزي الممتاز».

وفي لانس، سيضيف المدافع الأيمن متعدد الاستخدامات مزيدًا من الخبرة إلى الفريق، ولا سيما مع اقتراب خوض منافسات دوري أبطال أوروبا، ضمن منظومة دفاعية تعتمد على ثلاثة مدافعين، بعد أن بقي رحيل مالانج سار إلى نيوم السعودي في بداية الصيف من دون تعويض حتى الآن.

وسيمنح هذا التعزيز في مركز قلب الدفاع المدرب الألماني دينو توبمولر خيارًا إضافيًا، بعدما اضطر في مناسبات عدة إلى إشراك روبن أجيلار في محور الدفاع خلال المباريات الثلاث الأولى من الموسم بسبب الإيقافات أو الإصابات التي طالت عددًا من مدافعيه.

وبدأ توديبو مسيرته الاحترافية مع تولوز في سن الثامنة عشرة، قبل أن ينتقل إلى برشلونة الإسباني بعد عام واحد، غير أنه لم ينجح في فرض نفسه ضمن صفوف النادي الكاتالوني، فانتقل في نهاية المطاف إلى نيس 2021 بعد فترتي إعارة إلى شالكه الألماني وبنفيكا البرتغالي.

وخاض توديبو بقميص نيس 136 مباراة، وفرض نفسه أحد أفضل المدافعين في الدوري الفرنسي، قبل أن ينتقل إلى وست هام على سبيل الإعارة، ثم يُحوَّل انتقاله إلى صفقة نهائية عام 2025 مقابل نحو 40 مليون يورو.