إنزاجي: الهلال أمتعني.. وسامفريل يصعب إيقافه

تغنّى الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، بالأداء الذي قدّمه لاعبوه أمام الأهلي، الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من ثالث جولات دوري روشن السعودي، ولا سيما سلطان مندش والهولندي كريسينسيو سامرفيل، الجناحين الأيمن والأيسر.

وفي مؤتمر صحافي بعد الفوز بثلاثية نظيفة قال المدرب: «سعيد للغاية وراضٍ عن الأداء، وأهنئ اللاعبين. قدمنا مباراة كبيرة أمام خصم قوي، وفي ظل الزيادة العددية لنا كان بإمكاننا تسجيل الهدف الثالث خلال وقت أبكر، لكنني راضٍ بشكل عام عن الأداء».

وتحدث الإيطالي عن المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز، الذي سجّل هدفًا في ظهوره الأول مع الفريق، قائلًا: «تدرب معنا مرتين، وبدأ في الانسجام مع المجموعة».

وحول مدى جاهزية الجناح البرازيلي جابرييل مارتينيلي، الذي وصل إلى الرياض لبدء مشواره مع الهلال، أوضح: «قد نراه في المباراة المقبلة».

وأكد إنزاجي حاجة سالم الدوسري، قائد الفريق، إلى بعض الوقت للتعافي تمامًا من إصابته، مشددًا على انتظاره عودة اللاعب للمشاركة في المباريات.

وفيما يخص الإصابتين اللتين تعرض لهما علي لاجامي، قلب الدفاع، والفرنسي ثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر، خلال اللقاء أوضح: «ما زلنا نقيّم إصابة لاجامي، وقد يغيب عن بعض اللقاءات. أما ثيو، فقد شعر ببعض الألم، وسنقيّم حالته أيضًا».

وأبدى ثقته في «تحسن الفريق مع مرور الوقت»، وأضاف: «استمتعنا باللقاء، وفخور بالفريق، وسنتطور من مباراة إلى أخرى».

وأثنى على مندش قائلًا: «يقدم هذا الموسم أداءً رائعًا. تنتظرنا مباريات عديدة، ونحتاج إلى جميع اللاعبين». وامتدح سامفريل أيضًا بالقول: «سامرفيل لاعب يصعب إيقافه في المواجهات الفردية، كما أنه يضيف الكثير من الخطورة الهجومية. هو أبدع إلى جانب مندش، ونحن نعمل سويًا بصورة جماعية. لا يمكن أن ننسب الفوز إلى لاعب أو اثنين فقط، بل نشكر جميع اللاعبين. كما أشكر جماهيرنا التي كانت داعمًا قويًا لنا طوال المباراة. الفريق قدم مستوى ناضجًا، وكان أداؤنا كبيرًا منذ البداية».

ورفض الوعد بتحقيق البطولات مبينًا: «الشيء الوحيد الذي أستطيع الوعد به هو التفاني في العمل والالتزام تجاه النادي، أعدكم، باسم الجهاز الفني، بالعمل الجاد والمتواصل».

وارتقى «الأزرق» إلى صدارة جدول الترتيب بعد تحقيقه العلامة الكاملة من مبارياته الأربع بواقع 12 نقطة، ويليه النصر بالرصيد ذاته مع 3 أهداف أقل.