الخسائر تطيح بمدرب صلاح

أقال نادي طرابزون سبور التركي فاتح تيكه، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بسبب سوء النتائج، حسبما أعلن الثلاثاء، وذلك بعد أقل من شهر على وصول النجم المصري محمد صلاح بعقد يمتد لموسمين.

وكتب النادي في موقعه الرسمي: «قررنا بالتراضي مع فاتح تيكه إنهاء العلاقة التعاقدية، بما يتوافق مع مصالح طرابزون سبور وأهدافه المستقبلية».

وأشرف تيكه على طرابزون في الأشهر الـ18 الأخيرة وقاده إلى لقب كأس تركيا، لكن الفريق مني بالخسارة أمام أميد سبور 1-2 في المرحلة الثالثة من الدوري.

وكان قد تعرض لخسارة موجعة أمام فيرينستفاروش المجري 0-4 في إياب الدور الفاصل المؤهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» بمشاركة صلاح القادم من ليفربول الإنجليزي.

وأضاف النادي: «في المرحلة التي وصلنا إليها اليوم، توصلنا إلى تفاهم مشترك مع مدربنا الذي أكد أنه لا يمكن أن يقبل بأي شكل من الأشكال أن يكون سببًا في إلحاق الضرر بطرابزون سبور، مفاده أن رسم خارطة طريق جديدة مع وضع مصالح النادي فوق كل اعتبار بات أمرًا لا مفر منه».

وكان تيكه تقدم باستقالته إثر الهزيمة أمام فيرينتسفاروش الأسبوع الماضي، لكن الإدارة رفضت قبولها آنذاك، فيما أوضح تيكه لاحقًا أن قراره جاء بمبادرة شخصية منه وتحت تأثير الانفعال العاطفي الذي عاشه عقب المباراة.

وقاد تيكه «48 عامًا» الفريق في 62 مباراة، حقق خلالها 35 فوزًا و14 تعادلًا و13 هزيمة، وحل ثالثًا الموسم الماضي في الدوري.

ولم ينجح طرابزون سبور في تحقيق البداية التي كان يأملها في موسم 2027. استهل مشواره بالتعادل خارج أرضه مع قاسم باشا 1ـ1 في الجولة الأولى من الدوري، ثم فاز على باشاك شهير 2ـ1 على ملعبه في الثانية.

وفي الجولة الثالثة خسر خارج أرضه أمام أميد سبور 1ـ2، في مباراة سجل فيها صلاح «34 عامًا»، لينهي أول ثلاث جولات برصيد 4 نقاط.