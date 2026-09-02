العيناوي.. من روما إلى لايبزيج

التحق لاعب الوسط الدولي المغربي نايل العيناوي بفريق لايبزيج الألماني الأول لكرة القدم على سبيل الإعارة من روما الإيطالي حتى نهاية الموسم.

وأوضح النادي عبر بيان على حسابه في منصة «إكس» أن عقد اللاعب البالغ 25 عامًا يتضمن خيار الشراء، لافتًا إلى أنه سيرتدي القميص رقم 21.

وقال نجل لاعب كرة المضرب السابق يونس العيناوي، في فيديو نشره ناديه الجديد: «مرحبًا يا جماهير لايبزيج، اسمي هو نائل العيناوي».

والتحق العيناوي بفريق العاصمة الإيطالية قادمًا من لانس الفرنسي في بداية الموسم الماضي مقابل 23.5 مليون يورو، ودافع عن ألوانه في 35 مباراة سجّل خلالها هدفين وقدّم تمريرتين حاسمتين.

وخاض لاعب الوسط بقميص «أسود الأطلس» 22 مباراة دولية وسجل هدفين وذلك منذ استدعائه للمرة الأولى في سبتمبر 2025، كما كان أساسيًا في كأس العالم الأخيرة حيث شارك في جميع مباريات المغرب وصولًا إلى ربع النهائي والخسارة أمام فرنسا 0ـ2.