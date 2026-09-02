ندياي.. أول سنغالي في سيتي

تعاقد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الثلاثاء، مع المهاجم السنغالي إيليمان ندياي قادمًا من إيفرتون بعقد يمتد لخمسة أعوام.

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن سيتي دفع نحو 65 مليون جنيه إسترليني «87.8 مليون دولار» للحصول على خدمات اللاعب، البالغ من العمر 26 عامًا، ليصبح سابع صفقة يبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية عقب رحيل المدرب بيب جوارديولا.

ويتميز ندياي بقدرته على اللعب بكلتا القدمين، ما يمنحه مرونة تكتيكية كبيرة، إذ يستطيع شغل أي من مركزي الجناح أو اللعب في قلب الهجوم. وسيصبح اللاعب أول سنغالي يلعب بقميص الفريق بحسب «ترانسفير ماركت».

وينضم اللاعب إلى مانشستر سيتي بعد موسمين في الدوري الإنجليزي الممتاز مع إيفرتون، كما مثل منتخب السنغال في كأس العالم 2022 و2026.

وقال ندياي في تصريحات نشرت على الموقع الرسمي للنادي: «عملت طوال حياتي من أجل فرصة كهذه. لم تكن مسيرتي سهلة دائمًا، لكنني كنت أؤمن باستمرار بقدرتي على اللعب لفريق ينافس على أكبر الألقاب، وها أنا اليوم أحقق ذلك».

وأضاف :«أحب اللعب بأسلوب يعتمد على الاستحواذ والتمرير على الأرض ضمن فريق هجومي يسعى دائمًا إلى تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف. ولذلك أعلم أن هذا الفريق هو المكان المثالي بالنسبة لي».

ولد ندياي في فرنسا وقضى جزءًا من طفولته في السنغال، قبل أن ينضم إلى شيفيلد يونايتد، حيث تألق بشكل لافت ونال جائزة أفضل لاعب في الفريق خلال الموسم الذي شهد صعود النادي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2023.

وانتقل بعدها إلى مرسيليا الفرنسي، حيث أمضى موسمًا واحدًا، قبل أن يعود إلى إنجلترا للانضمام إلى إيفرتون في 2024.

وقال هوجو فيانا، المدير الرياضي في سيتي، في بيان: «لا شك لدي في أن جماهير سيتي ستشعر بالحماس عند مشاهدة ندياي بقميص الفريق».

وأضاف: «نحن نؤمن بأن هذا النادي يوفر البيئة المثالية لتطوير اللاعبين. ونلتزم تجاه كل لاعب نتعاقد معه بمساعدته على الوصول إلى أفضل مستوياته. أنا متحمس للغاية لرؤية ما يمكن أن يحققه إيليمان في الأعوام المقبلة، لأن العمل مع المدرب إنزو ماريسكا وجهازه الفني سيمنحه فرصة التطور ليصبح أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز».