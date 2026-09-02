ريشة: ميتي ضرب هوساوي بتهور.. وقرار ديميرال صحيح

انتقد المصري محمد كمال ريشة، محلل «الرياضية» التحكيمي، الفنزويلي خيسوس فالينزويلا، حكم مباراة الهلال والأهلي، الثلاثاء، المؤجلة من ثالث جولات دوري روشن السعودي، لإغفاله منح بطاقة صفراء مستحقة للإيفواري محمد قادر ميتي، مهاجم «الأزرق» في الدقيقة الأولى، قبل حصوله على بطاقة أخرى لاحقًا.

وأشار المحلل إلى «تدخل ميتي بالذراع على زكريا هوساوي، مدافع الأهلي» مؤكدًا وجوب منحه بطاقة صفراء للتهور.

ولاحقًا حصل المهاجم الشاب في الدقيقة 13 على بطاقة صفراء قبل خروجه مستبدلًا مع نهاية الشوط الأول.

في المقابل، أيّد ريشة القرار الأبرز في المباراة، وهو طرد التركي ميريح ديميرال، مدافع الأهلي، ببطاقتين صفراوين خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

واتفق مع الحكم في قرار منح اللاعب بطاقة صفراء فقط على الخطأ الثاني، الذي طرد على إثره، وليس حمراء مباشرة.

وقال: «اللاعب كان لديه بطاقة صفراء واستحق الحصول على البطاقة الثانية نتيجة تدخله بتهور على سامفريل، جناح الهلال.. والتدخل كان على وجه القدم ولم يمتد إلى الكاحل وليس فيه قوة مفرطة، لذا لا يُصنّف لعبًا عنيفًا يوجب طرده مباشرة.. والاكتفاء بالإنذار ثم طرده قرار صحيح».

وأنهى الهلال المباراة فائزًا بنتيجة 3ـ0 وتصدر جدول ترتيب الترتيب بـ 12 نقطة من 4 مباريات، محققًا العلامة الكاملة.