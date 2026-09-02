الواحدي.. الصفقة المغربية الثانية في هامبورج

تعاقد نادي هامبورج الألماني، الثلاثاء، مع الظهير الأيمن الدولي زكريا الواحدي قادمًا من نادي جنك البلجيكي، لصبح ثاني مغربي في صفوف الفريق.

وقال النادي، في بيان عبر موقعه الرسمي: «عزز هامبورج خياراته في الجهة اليمنى بضم الواحدي. وسينضم اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا إلى النادي قادمًا من جنك».

وُلد الواحدي في بلجيكا ويمثل المنتخب المغربي دوليًا، وشارك في كأس العالم 2026، وسيرتدي القميص رقم 7 مع فريقه الجديد.

ولم يكشف النادي عن مدة العقد أو قيمته المالية، لكن «ترانسفير ماركت» أشارت إلى أن اللاعب وقع عقدًا طويل الأمد يمتد حتى يونيو 2031 مقابل ثمانية ملايين يورو.

وشق اللاعب طريقه من كرة القدم للهواة في بلجيكا إلى الاحتراف واللعب الدولي مع المنتخب المغربي. كما كان من أبرز اللاعبين المؤثرين في صفوف جنك خلال الأعوام الأخيرة، وحقق كل ذلك بفضل جهوده الذاتية.

وقال كلاوس كوستا المدير الرياضي: «بضم زكريا نحصل على ظهير يتمتع بحيوية كبيرة وعقلية هجومية، إذ تتناسب طاقته وأسلوب لعبه الشجاع تمامًا مع فلسفتنا الكروية. كما أن عزيمته وقدرته على الانطلاق في المساحات خلف الدفاع ومهارته في الثلث الأخير من الملعب تمنحه العديد من الخصائص التي كنا نبحث عنها في هذا المركز».

أما الواحدي فقال بدوره: «هامبورج نادٍ كبير في ألمانيا ويتمتع بتاريخ عريق وأتطلع بشدة إلى اللعب في ملعب فولكسبارك، فبحسب ما سمعته تمتلئ مدرجاته دائمًا بالجماهير. أرغب في إسعاد المشجعين بأسلوب لعبي، وأعدهم ببذل قصارى جهدي دائمًا من أجل النادي».

وخلال ثلاثة مواسم قضاها مع جنك، خاض الواحدي 116 مباراة رسمية، سجل خلالها 20 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة، من بينها 11 مباراة في المسابقات الأوروبية. وبعد انضمام لاعب الوسط المغربي المولود في فرنسا بلال ندير في وقت سابق من الصيف الجاري، أصبح الواحدي ثاني لاعب مغربي في تاريخ نادي هامبورج، بعد لاعب الوسط بلال نادر القادم من مرسيليا الفرنسي الصيف الجاري.