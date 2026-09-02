على خطى صلاح.. مصطفى إلى الدوري التركي

انضم المهاجم المصري مصطفى محمد إلى نادي قونية سبور التركي قادمًا من نانت الفرنسي بعقد لمدة ثلاثة أعوام، ليقتفي أثر مواطنه محمد صلاح الذي انضم إلى طرابزون سبور خلال بداية الموسم الجاري.

وكان يتبقى موسم واحد في عقد مصطفى محمد «28 عامًا» مع نانت، الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي بنهاية الموسم الماضي. وذكر موقع «ترانسفير ماركت» أن الصفقة بلغت قيمتها مقابل 750 ألف يورو.



وجاء انتقال مصطفى محمد بعد فترة صعبة مع نانت، إذ غاب عن معظم فترة الإعداد للموسم الجديد إثر انقطاعه عن التدريبات في بداية الموسم قبل أن يعود ويتدرب مع فريق الرديف. كما يأتي بعد استبعاده من تشكيلة منتخب مصر في كأس العالم 2026.

وانضم مصطفى محمد إلى قونية سبور ليواصل مشواره في الدوري التركي، بعدما سبق له اللعب مع غلطة سراي خلال فترة سابقة من مسيرته الاحترافية.

وبدأ المهاجم المصري مسيرته مع نادي الداخلية، قبل أن ينتقل بين عدة أندية مصرية، أبرزها الزمالك وطنطا وطلائع الجيش.