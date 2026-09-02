بعد 86 مباراة.. روديجر يعتزل دوليا

أعلن المدافع الألماني أنطونيو روديجر، الثلاثاء، اعتزاله اللعب الدولي، منهيًا مسيرة امتدت 12 عامًا مع المنتخب الأول لكرة القدم، من أجل التفرغ لمسيرته مع ناديه ريال مدريد وإفساح المجال أمام الجيل الجديد من اللاعبين.

وخاض روديجر «33 عامًا» 86 مباراة دولية منذ ظهوره الأول عام 2014، وفرض نفسه أحد الركائز الأساسية في خط دفاع ألمانيا، إذ شارك في بطولات لكأس العالم وعدة نسخ لبطولة أوروبا.

وكتب روديجر عبر حسابه على إنستجرام: «بعد فترة من التفكير، حان الوقت لإنهاء مسيرتي مع المنتخب وإفساح المجال أمام الجيل الأصغر سنًا».

وأضاف: «رغم أننا لم نحقق أي لقب كبير في البطولات الأخيرة، واضطررنا إلى تحمل بعض الخيبات المؤلمة، فإن هذه المرحلة كانت فصلًا مميزًا للغاية في حياتي».

ولم يكن روديجر ضمن تشكيلة ألمانيا المتوجة بلقب كأس العالم 2014.

وشهدت مسيرته الدولية خروج ألمانيا من دور المجموعات في نسختي كأس العالم 2018 و2022، قبل أن يودع المنتخب منافسات كأس العالم 2026 من دور 32 بخسارته أمام باراجواي، في المباراة التي كانت آخر ظهور لروديجر بقميص المنتخب الوطني.

وأحرز المدافع الألماني لقب دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي عام 2021، قبل انتقاله إلى ريال مدريد في 2022، حيث أضاف إلى سجله لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا عام 2024.