جريليتش يعود إلى إيفرتون

ليفربول ـ الرياضية

عاد الجناح الدولي الإنجليزي جاك جريليش إلى صفوف فريق إلى إيفرتون الأول لكرة القدم، الثلاثاء، على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم.

ولعب جريليش «30 عامًا» الموسم الماضي مع إيفرتون معارًا وسرعان ما أصبح المفضل لدى جماهير «التوفيز». وبعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الممتاز لشهر أغسطس، شارك في 20 مباراة في الدوري مع الفريق، مسجلًا هدفين وست تمريرات حاسمة، قبل أن تنهي إصابة في القدم في فبراير موسمه.

بعد أن أصبح لائقًا تمامًا بعد إعادة تأهيله مع الفريق الطبي لنادي البلوز، ينضم جريليش مجددًا إلى تشكيلة المدرب ديفيد مويس للرجال كسادس صفقة في فترة الانتقالات الصيفية بعد تفعيل التزام إعارة ميرلين روهل إلى جانب التعاقد مع هايدن هاكني، وتيريك جورج، وكريستيان نورجارد، وبرينان جونسون.

أعرب جريليش عن سعادته بالعودة إلى إيفرتون، وقال لقناة النادي: «أنا سعيد للغاية. أعتقد أنني أقدم أفضل ما لدي في كل شيء في الحياة، وليس فقط في كرة القدم، عندما أشعر بالحب. هذا ما منحني إياه المدرب، وما منحني إياه زملائي في الفريق، وخاصة ما منحني إياه المشجعون».

يتمتع جريليش بخبرة واسعة في مركز الهجوم، حيث لعب 211 مباراة في الدوري الممتاز طوال مسيرته، وشارك في 39 مع منتخب إنجلترا، وفاز بالعديد من الألقاب بعد انتقاله من أستون فيلا إلى مانشستر سيتي في 2021.

من عام 2021 إلى عام 2025، كان جزءًا أساسيًا من فريق بيب جوارديولا الفائز باستمرار والذي حقق ثلاثة ألقاب في الدوري الممتاز، وكأسين للاتحاد، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

وعن احتمال خوضه مباراته الثانية مع إيفرتون ضد مانشستر يونايتد على ملعب هيل ديكنسون الأحد، قال جريليش: «أنا متشوق للغاية لهذا الأسبوع. لقد بذلت قصارى جهدي خلال الشهرين الماضيين للعودة إلى هذه اللحظة».